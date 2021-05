L'Inter batte anche la Roma: il 3 - 1 della capolista è un segnale di forza (Di mercoledì 12 maggio 2021) Finisce 3 - 1 a San Siro tra Inter e Roma, in un big match tra una squadra che ha già vinto lo Scudetto e l'altra che si gioca l'ingresso in Europa League. Il primo tempo termina sul 2 - 1, grazie ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 maggio 2021) Finisce 3 - 1 a San Siro tra, in un big match tra una squadra che ha già vinto lo Scudetto e l'altra che si gioca l'ingresso in Europa League. Il primo tempo termina sul 2 - 1, grazie ...

Advertising

Maldi___ : @danieletriolo @acmilan Se l'Atalanta perde col Genoa, noi vinciamo a Cagliari e la Juve batte l'Inter, perdendo a… - max150972 : @AlanIlMagi Se Atalanta non perde in quel caso. Invece se pareggiamo rientra la Lazio è Juve se batte l'Inter - Alessan67153720 : RT @Adnkronos: #TorinoMilan finisce con una goleada dei rossoneri. La Juve resta quinta. Inter-Roma 3-1, ma nervi tesi tra #Lautaro e Conte… - lucagran : RT @Rossonerosemper: Per la matematica: - Milan in Champions prima di giocare se sabato non vince la Lazio (anche pari va bene) e perde la… - GiovanniCarli8 : È arrivata la risposta per #Pirlo. Adesso batte l'Inter e vince il decimo scudo. Sssiiiiuuuuuuu -