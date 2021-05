L’archeologia preventiva è una risorsa non un fastidioso intralcio

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dovrebbe rappresentare una grande occasione di sviluppo sostenibile, di transizione ecologica, di cambiamento reale per il nostro Paese. Non è sufficiente investire molte risorse per ottenere risultati positivi, se non si modificano procedure, modelli e soprattutto mentalità. Il Piano dovrebbe soprattutto evitare di compiere gli stessi errori del passato. Un grave errore si rischia di farlo, stando alle bozze di un DL del Ministero Transizione Ecologica, per un paradosso, in nome dell’ecologia e delle energie pulite e rinnovabili, un articolo, denominato “Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”. Questo prevede, infatti, sia il ricorso al silenzio-assenso (vecchio vizio l’uso di questo strumento rozzo in nome della velocizzazione delle procedure) sia, soprattutto, il parere delle ...