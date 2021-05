La festa di Sant’Antuono di Macerata Campania approda in Messico (Di mercoledì 12 maggio 2021) Macerata Campania (Caserta) – La musica di Sant’Antuono conquista il Messico. Il docufilm «Libera nos a malo: la musica di Sant’Antuono contro il diavolo a Macerata Campania», ideato e diretto dal giornalista Luigi Ferraiuolo e dedicato alla musica e alla festa di Sant’Antuono di Macerata Campania, è stato selezionato in concorso per la Mostra Internazionale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 maggio 2021)(Caserta) – La musica diconquista il. Il docufilm «Libera nos a malo: la musica dicontro il diavolo a», ideato e diretto dal giornalista Luigi Ferraiuolo e dedicato alla musica e alladidi, è stato selezionato in concorso per la Mostra Internazionale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

