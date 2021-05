La Commissione Ue rivede al rialzo le stime di crescita dell' Italia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – LaEuropea ha rivisto alleeconomica attesa per l'nel 2021 e nel 2022. Nelle previsioni economiche di primavera presentate oggi lastima unadel Pilno del 4,2% nel 2021, rispetto al +3,4% di febbraio, e del 4,4% nel 2022, rispetto al +3,5%e previsioni precedenti.Secondo la“la ripresa'economia europea iniziata la scorsa estate si è arrestata nel quarto trimestre del 2020 e nel primo trimestre del 2021, poichè sono state introdotte nuove misure di salute pubblica per contenere l'aumento del numero di casi di Covid-19. Tuttavia le economie'Ue e ...

Sulla spinta delle vaccinazioni che aumentano, delle restrizioni che si allentano e del Recovery in vista, laUeal rialzo il Pil del Continente: l'economia dell'Ue della zona euro ...Italia:UEal rialzo PIL tricolore. Economia in ripresa nella seconda metà del ...MILANO (Reuters) - La Commissione europea ha rivisto al rialzo le proiezioni di crescita dell'Italia per quest'anno e il prossimo rispetto all'ultima ipotesi di febbraio, prendendo in considerazione l ...La Commissione Ue ha rivisto al rialzo la stima del debito, che toccherà il 159,8% quest'anno, per poi scendere a 156,6% il prossimo.