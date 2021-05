Il post gara di Cagliari-Fiorentina (Di mercoledì 12 maggio 2021) Leonardo Semplici e Giuseppe Iachini hanno parlato ai microfoni nel post gara di Cagliari-Fiorentina. Il match si è concluso con il risultato di 0-0. Cosa ha detto Semplici? Il tecnico ha parlato della gara e ha fatto chiarezza sul suo futuro con il club sardo. “Abbiamo trovato un avversario difficile ma noi non abbiamo messo la solita spregiudicatezza, abbiamo avuto un po’ di timore che è normale visto che l’obiettivo è così vicino. Alla fine però son contento per aver aggiunto un punto alla nostra classifica, chiaro che contro Milan e Genoa dovremo fare altri punti. Sotto certi aspetti, come la compattezza, abbiamo fatto bene. Ci è mancato un po’ di coraggio. Sono impegnato nell’obiettivo, la salvezza. Quando ci arriveremo parlerò col presidente e il direttore ma ora sono concentratissimo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) Leonardo Semplici e Giuseppe Iachini hanno parlato ai microfoni neldi. Il match si è concluso con il risultato di 0-0. Cosa ha detto Semplici? Il tecnico ha parlato dellae ha fatto chiarezza sul suo futuro con il club sardo. “Abbiamo trovato un avversario difficile ma noi non abbiamo messo la solita spregiudicatezza, abbiamo avuto un po’ di timore che è normale visto che l’obiettivo è così vicino. Alla fine però son contento per aver aggiunto un punto alla nostra classifica, chiaro che contro Milan e Genoa dovremo fare altri punti. Sotto certi aspetti, come la compattezza, abbiamo fatto bene. Ci è mancato un po’ di coraggio. Sono impegnato nell’obiettivo, la salvezza. Quando ci arriveremo parlerò col presidente e il direttore ma ora sono concentratissimo ...

Advertising

JuventusTV : Una giornata da vivere insieme alle #JuventusWomen! ?? - Alle 12:00 LIVE il pre-gara - Alle 12:30 LIVE… - giogatti78 : GASPERINI SI PORTA AVANTI E PARLA GIA DI JUVE CHE BATTE L'INTER E tutto questo mentre è nel post partita della gara prima STREPITOSO - gabrielemajo : New post: UNDER 18, 5^ RITORNO: LAZIO-PARMA 1-0. MISTER GABETTA: “GIOCATA UNA BUONA GARA, MA MANCATI IN FASE DI F - Fprime86 : RT @JuventusTV: ?? ?????????? ???????? ?? Un post gara da vivere insieme! Sempre con noi, Moreno #Torricelli! ?? ? - SilviaPrato1 : RT @JuventusTV: ?? ?????????? ???????? ?? Un post gara da vivere insieme! Sempre con noi, Moreno #Torricelli! ?? ? -

Ultime Notizie dalla rete : post gara Theo Hernandez: "Vittoria importante, lavoriamo per la Champions" Theo Hernandez ha esultato per la vittoria contro il Torino che ha avvicinato i rossoneri all'obiettivo Champions League Theo Hernandez, intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta 7 - 0 dal Milan contro il Torino, ha dichiarato: "Vittoria importantissima, siamo felici, l'abbiamo preparata bene ma pensiamo già alla prossima. Sapevamo che mancavano 4 finali da giocare .

DIRETTA/ Inter Roma (risultato finale 3 - 1) streaming video e tv: la chiude Lukaku Dal punto di vista dei risultati, resta la grande corsa del post lockdown nel campionato scorso e ... La gara con il maggior numero di reti è un 5 - 3 del 2010/11 dove fu protagonista con una doppietta ...

POST GARA ??? Cagliari Calcio A2 Playoff - Strepitoso esordio di Selargius contro il Brixia Basket Strepitosa Techfind! Con una prestazione fatta di grinta e sostanza nella metà campo difensiva, il San Salvatore fa sua gara 1 dei quarti di finale playoff contro Brixia. Nel 62-56 finale ...

A2 Femminile - Playoff: strepitoso esordio di Selargius contro il Brixia Basket Strepitosa Techfind! Con una prestazione fatta di grinta e sostanza nella metà campo difensiva, il San Salvatore fa sua gara 1 dei quarti di finale playoff contro Brixia. Nel 62-56 finale ...

Theo Hernandez ha esultato per la vittoria contro il Torino che ha avvicinato i rossoneri all'obiettivo Champions League Theo Hernandez, intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine dellavinta 7 - 0 dal Milan contro il Torino, ha dichiarato: "Vittoria importantissima, siamo felici, l'abbiamo preparata bene ma pensiamo già alla prossima. Sapevamo che mancavano 4 finali da giocare .Dal punto di vista dei risultati, resta la grande corsa dellockdown nel campionato scorso e ... Lacon il maggior numero di reti è un 5 - 3 del 2010/11 dove fu protagonista con una doppietta ...Strepitosa Techfind! Con una prestazione fatta di grinta e sostanza nella metà campo difensiva, il San Salvatore fa sua gara 1 dei quarti di finale playoff contro Brixia. Nel 62-56 finale ...Strepitosa Techfind! Con una prestazione fatta di grinta e sostanza nella metà campo difensiva, il San Salvatore fa sua gara 1 dei quarti di finale playoff contro Brixia. Nel 62-56 finale ...