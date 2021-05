I 100 gol di Ronaldo e la goleada del Milan: cos’è accaduto in Serie A (Di mercoledì 12 maggio 2021) La sintesi della 36esima giornata di Serie A col record di Ronaldo con la Juventus e la goleada del Milan al Torino. La Juventus riesce a risollevarsi dalla dura sconfitta contro il Milan e dà una grande risposta, trionfando per 3-1 sul campo del Sassuolo. Un match esaltante per i bianconeri, che sembrano aver recuperato a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 12 maggio 2021) La sintesi della 36esima giornata diA col record dicon la Juventus e ladelal Torino. La Juventus riesce a risollevarsi dalla dura sconfitta contro ile dà una grande risposta, trionfando per 3-1 sul campo del Sassuolo. Un match esaltante per i bianconeri, che sembrano aver recuperato a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

ADeLaurentiis : Napoli: 100 gol! Napoli: grande squadra!! #ADL - OptaPaolo : 100 - Cristiano #Ronaldo è diventato il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in… - OptaPaolo : 100 - Con il gol di Lorenzo Insigne, il Napoli ha raggiunto quota 100 reti in questa stagione, considerando tutte l… - aferraricislit2 : RT @enzomarangio: Come può una squadra con #Ronaldo (100 gol in tre anni), #Dybala (primo giocatore non europeo a fare 100 gol in Serie A)… - shibachu_owner : RT @SkySport: RONALDO, 100° GOL CON LA MAGLIA della Juventus ?? -