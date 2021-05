Gf Vip 6, tre concorrenti dell’Isola vogliono partecipare: ecco chi sono (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il GF Vip 6 potrebbe accogliere qualche ex concorrente dell’Isola dei Famosi! Sembra che l’idea di partecipare a un nuovo reality stuzzichi la fantasia di ben tre ex naufraghe, ma chi sono? Leggi anche: Gf Vip 6, Alfonso Signorini vuole una ballerina di Amici 2021: ecco chi è GF Vip 6: chi sono le naufraghe... Leggi su donnapop (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il GF Vip 6 potrebbe accogliere qualche ex concorrentedei Famosi! Sembra che l’idea dia un nuovo reality stuzzichi la fantasia di ben tre ex naufraghe, ma chi? Leggi anche: Gf Vip 6, Alfonso Signorini vuole una ballerina di Amici 2021:chi è GF Vip 6: chile naufraghe...

Advertising

StraNotizie : Tre naufraghe de L’Isola dei Famosi si candidano per il Grande Fratello Vip - ElenaPanisi : @GiuliaS75708562 Alessandro Cavallo: tre offerte di lavoro da prestigiose compagnie di danza Martina: Gf vip - vip_pera : @La_manina__ come se nel lazio avesse governato zingaretti negli ultimi tre anni, ma per favore... - vip_pera : @PoliticaPerJedi @danstellina @pdnetwork come se poi si fosse davvero occupato del lazio negli ultimi tre anni.... - SOLOTRICOLORE : @RealEmisKilla Non ti conoscevo fino a tre giorni fa. Ho iniziato subito a seguirti. Complimenti ragazzo per essere… -