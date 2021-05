Galeone: “Allegri innamorato di Napoli, verrebbe per far vincere lo Scudetto! Gli piace la rosa” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giovanni Galeone, storico ex allenatore e mentore di Allegri, nonché amico personale del tecnico toscano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Napoli è un’ottima opportunità, ormai la Champions è quasi certa. Con questa rosa e qualche ritocco, Allegri lotterebbe per il vertice. L’organico gli piace, è molto tecnico, deve solo migliorare dietro. Sono sicuro che sia l’uomo giusto per far vincere Napoli, bastano 3 innesti. Starebbe da Dio e anche la signora Ambra starebbe molto bene, Max è innamorato di Napoli“. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giovanni, storico ex allenatore e mentore di, nonché amico personale del tecnico toscano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “è un’ottima opportunità, ormai la Champions è quasi certa. Con questae qualche ritocco,lotterebbe per il vertice. L’organico gli, è molto tecnico, deve solo migliorare dietro. Sono sicuro che sia l’uomo giusto per far, bastano 3 innesti. Starebbe da Dio e anche la signora Ambra starebbe molto bene, Max èdi“.

