Emanuele Filiberto, una corona per la figlia Vittoria | Novità per i Savoia

Cambio di timone per il casato dei Savoia che, per la prima volta nella storia, sarà gestito da una donna: Vittoria di Savoia, la figlia di Emanuele Filiberto. Ad annunciato è stato proprio il giudice di Maria De Filippi. Il mondo è in costante evoluzione e Vittorio Emanuele, padre di Filiberto, prima di cedere il timone del casato aveva già resa nulla la legge che impediva alle donne di salire al trono della famiglia, decisione che cade a pennello in vista del futuro della loro famiglia. L'attuale giudice di Amici di Maria De Filippi, impegnato nel ruolo d'imprenditore avendo avviato ben 50 ristornanti in giro per il mondo, ha già ...

