Draghi | “Sulle riaperture ci sarà un approccio graduale” Il video

(Di mercoledì 12 maggio 2021): “ciun” Milano, 12 mag. (askanews) – “La questione del settore delle cerimonieall’attenzione della prossima Cabina di regia a Palazzo Chigi che si terrà lunedì 17 maggio. Quellal’occasione per dare maggiori certezze a tutto il comparto che ha subito danni economici significativi. Dobbiamo però essere attenti a bilanciare le ragioni dell’economia con quelle della salute”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, al question time alla Camera. “I matrimoni – ha aggiunto – sono un’occasione di socialità che può favorire la diffusione del contagio. Come in altri casi, il Governo intende adottare une allentare le ...

Advertising

elio_vito : Ci sarà riunione del centrodestra sulle #amministrative. Sarebbe sbagliato però se @forza_italia non cogliesse l’op… - ilriformista : Il giudizio dell’economista @VeroDeRomanis sul Pnrr di #Draghi: ' Profondamente cambiato rispetto a quello di Conte… - GDS_it : #Draghi alla Camera: 'Matrimoni? Bisogna avere pazienza, sulle riaperture approccio graduale'… - Lux97335459 : RT @LaNotiziaTweet: Rissa su #coprifuoco e divieti. Ma #Draghi frena gli aperturisti. La cabina di regia sulle misure restrittive slitta a… - erreelleci : Più la @LegaSalvini provoca e più Draghi la prende a sberle sulle orecchie. Possibile non riescano ad elaborare una… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Sulle

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, rispondendo al question time alla Camera all'interrogazione di Matteo Colaninno di Iviniziative, anche in seno al Consiglio europeo, in ...Lo ha detto il premier Mariorispondendo, durante il question time alla Camera, a una interrogazione firmata dalla capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchianiiniziative per il ..."Sui matrimoni è fondamentale avere pazienza, sulle riaperture l’approccio sarà graduale e le decisioni saranno prese in base all’andamento ...AGI/Vista - "Prima di tutto vorrei esprimere il cordoglio mio e del Governo per la morte della giovane Luana D'Orazio, e degli altri 5 lavoratori deceduti soltanto nell'ultima settimana: Maurizio Brit ...