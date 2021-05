Diffidati Torino-Milan, rossoneri a rischio squalifica in vista del Cagliari (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ci sono quattro giocatori del Milan nell’elenco dei Diffidati prima di scendere in campo contro il Torino e in vista della prossima partita contro il Cagliari a San Siro. Al Grande Torino dovranno stare attenti a non rimediare un cartellino giallo Calhanoglu, Dalot, Hernandez, Rebic: in caso di ammonizione andrebbero a saltare per squalifica il prossimo turno dei rossoneri. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ci sono quattro giocatori delnell’elenco deiprima di scendere in campo contro ile indella prossima partita contro ila San Siro. Al Grandedovranno stare attenti a non rimediare un cartellino giallo Calhanoglu, Dalot, Hernandez, Rebic: in caso di ammonizione andrebbero a saltare peril prossimo turno dei. SportFace.

