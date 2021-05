Da Campagna il messaggio per la sensibilizzazione sulla fibromalgia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCampagna (Sa)- S’illumina di viola il centro storico della città di Campagna, nella Valle del Sele, per sensibilizzare i cittadini alla cura della fibromalgia. Una malattia, la fibromalgia, che si manifesta con dolori generalizzati che colpiscono i muscoli, provocando stanchezza e affaticamento. Patologia definita “invisibile”, ma gravemente invalidante anche se non viene riconosciuta tra le malattie invalidanti. Per questo motivo, in occasione della giornata mondiale della fibromalgia, anche la Città di Campagna, aderisce alla Campagna di sensibilizzazione con l’iniziativa posta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Monaco, di illuminazione con le luci viola, del ponte sito in Piazza Melchiorre ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- S’illumina di viola il centro storico della città di, nella Valle del Sele, per sensibilizzare i cittadini alla cura della. Una malattia, la, che si manifesta con dolori generalizzati che colpiscono i muscoli, provocando stanchezza e affaticamento. Patologia definita “invisibile”, ma gravemente invalidante anche se non viene riconosciuta tra le malattie invalidanti. Per questo motivo, in occasione della giornata mondiale della, anche la Città di, aderisce alladicon l’iniziativa posta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Monaco, di illuminazione con le luci viola, del ponte sito in Piazza Melchiorre ...

