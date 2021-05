Crotone, Cosmi: “Mai subito così tanti gol in 11 partite, forse mi sono rincoglionito” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il tecnico del Crotone Serse Cosmi è intervenuto nella conferenza della vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, valida per la 36esima giornata di Serie A 2020/2021. “Il Verona in questi due anni, sotto la gestione Juric, ha dimostrato di essere una squadra nel vero senso della parola. È una squadra che sa stare bene in campo, mi aspetto una gara difficile anche se il Verona, come noi, non ha obiettivi. O meglio, abbiamo obiettivi limitati: il penultimo posto per me e per la società è molto importante”. Se ci sarà qualche cambiamento in difesa: “Non è questione di cambiare qualcuno, anche se non è escluso un po’ di turnover. Vediamo, mi aspetto una reazione ad una sconfitta inopportuna. Anche altre squadra vanno incontro a passivi importanti, ma noi, a parte nella gara con l’Atalanta, siamo sempre rimasti dentro la partita. Quei 20 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il tecnico delSerseè intervenuto nella conferenza della vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, valida per la 36esima giornata di Serie A 2020/2021. “Il Verona in questi due anni, sotto la gestione Juric, ha dimostrato di essere una squadra nel vero senso della parola. È una squadra che sa stare bene in campo, mi aspetto una gara difficile anche se il Verona, come noi, non ha obiettivi. O meglio, abbiamo obiettivi limitati: il penultimo posto per me e per la società è molto importante”. Se ci sarà qualche cambiamento in difesa: “Non è questione di cambiare qualcuno, anche se non è escluso un po’ di turnover. Vediamo, mi aspetto una reazione ad una sconfitta inopportuna. Anche altre squadra vanno incontro a passivi impor, ma noi, a parte nella gara con l’Atalanta, siamo sempre rimasti dentro la partita. Quei 20 ...

Advertising

sportface2016 : #CrotoneVerona , le parole di #Cosmi alla vigilia del match - MCalcioNews : Crotone, Cosmi: 'Mi sono rincoglionito, mai da allenatore avevo subito così tanti gol' - VoceGiallorossa : ??? Crotone, Cosmi: 'I 20 minuti finali contro la Roma brutta cosa per la società e i tifosi' #ASRoma - costantonio11 : RT @TuttoMercatoWeb: Crotone, Cosmi: 'In 11 partite non avevo mai subito così tanti gol. Forse sono rincoglionito' - pasto_388 : RT @TuttoMercatoWeb: Crotone, Cosmi: 'In 11 partite non avevo mai subito così tanti gol. Forse sono rincoglionito' -