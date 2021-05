Crolla un solaio in un asilo di Livorno, nessun ferito (Di mercoledì 12 maggio 2021) Paura per il crollo di una porzione di solaio in un asilo nido nel centro di Livorno, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Il crollo è avvenuto nel pomeriggio, quando nell'edificio c'erano solo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 maggio 2021) Paura per il crollo di una porzione diin unnido nel centro di, ma per fortunao è rimasto. Il crollo è avvenuto nel pomeriggio, quando nell'edificio c'erano solo ...

