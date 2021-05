Canoa velocità oggi, Qualificazioni Olimpiadi: orari, tv, programma, streaming Szeged, italiani in gara (Di mercoledì 12 maggio 2021) oggi, mercoledì 12 maggio, scatteranno a Szeged, in Ungheria, le gare europee di qualificazione olimpica della Canoa velocità. Prenderanno parte alle batterie odierne: Andrea Schera nel K1 1000, Nicolae Craciun e Sergiu Craciun nel C2 1000, Carlo Tacchini nel C1 1000, Agata Fantini nel K1 500, Irene Bellan e Mathilde Rosa nel K2 500, Francesca Genzo nel K1 200. oggi l’Italia in queste sei specialità proverà a conquistare un posto nelle finali di domani, in cui poi provare a centrare uno dei due pass olimpici in palio nel K1 1000 maschile, l’unico in palio nel C1 1000 maschile, uno dei due in palio nel C2 1000 maschile, uno dei due in palio nel K1 200 femminile, uno dei due in palio nel K1 500 femminile, l’unico in palio nel K2 500 femminile. Va ricordato che l’Italia ha già qualificato l’imbarcazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021), mercoledì 12 maggio, scatteranno a, in Ungheria, le gare europee di qualificazione olimpica della. Prenderanno parte alle batterie odierne: Andrea Schera nel K1 1000, Nicolae Craciun e Sergiu Craciun nel C2 1000, Carlo Tacchini nel C1 1000, Agata Fantini nel K1 500, Irene Bellan e Mathilde Rosa nel K2 500, Francesca Genzo nel K1 200.l’Italia in queste sei specialità proverà a conquistare un posto nelle finali di domani, in cui poi provare a centrare uno dei due pass olimpici in palio nel K1 1000 maschile, l’unico in palio nel C1 1000 maschile, uno dei due in palio nel C2 1000 maschile, uno dei due in palio nel K1 200 femminile, uno dei due in palio nel K1 500 femminile, l’unico in palio nel K2 500 femminile. Va ricordato che l’Italia ha già qualificato l’imbarcazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Canoa velocità Canoa: velocità, azzurri a Szeged per le qualificazioni olimpiche Da mercoledì a domenica il bacino artificiale di Szeged, in Ungheria, ospiterà le qualificazioni europee per i Giochi Olimpici di Tokyo della canoa velocità e la prima tappa di coppa del mondo. Il corposo programma di gara prevede le prime due giornate dedicate proprio all'assegnazione delle carte olimpiche. Mercoledì 12 maggio si parte con ...

