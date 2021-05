Caleb Ewan vince la quinta tappa davanti a Nizzolo e Viviani | De Marchi ancora in rosa

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Nelladi oggi fatta e pensata per i velocisti, al traguardo il vincitore è stato il classe '94 della Lotto Soudal, al 48° successo in carriera e al quarto al Giro d'Italia dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Caleb Ewan

La quinta tappa vinta allo sprint daAl Giro d'Italia brutto incidente nel finale di gara per Mikel Landa Meana. Lo spagnolo del team Bahrain Victorious è stato portato via in ambulanza dopo la caduta avvenuta a poco più di 4 ...Così Stefano Oldani , compagno di squadra del vincitore di giornata. 'Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, avevamo mancato la prima volata: oggi è arrivata una vittoria importante ...Dopo la faticosa tappa di ieri appannaggio degli scalatori più abili, oggi nel tratto Modena-Cattolica 177 chilometri di pianura sfida tra velocisti vinta dall'australiano; paura per la caduta di Mike ...Caleb Ewan (Lotto Soudal) ha vinto la quinta tappa del centoquattresimo Giro d'Italia, la Modena - Cattolica di 177 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Giacomo Nizzolo (T ...