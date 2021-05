Cagliari, Cragno ci crede: «Vicini alla salvezza matematica» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni. «Oggi è una partita fondamentale per noi. Fare risultato potrebbe significare avere la matematica per salvezza. Un bella soddisfazione rispetto alla situazione di dieci giorni fa. Ma c’ è da giocarla e fare i tre punti. Nell’ultimo mese e mezzo ci siamo detti che tutte le partite sarebbero state da dentro-fuori». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Alessio, portiere del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina Alessio, portiere del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni. «Oggi è una partita fondamentale per noi. Fare risultato potrebbe significare avere laper. Un bella soddisfazione rispettosituazione di dieci giorni fa. Ma c’ è da giocarla e fare i tre punti. Nell’ultimo mese e mezzo ci siamo detti che tutte le partite sarebbero state da dentro-fuori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CorSport : #Lazio, incontro con il #Cagliari: piacciono Nandez e Cragno - ForzaLazio__ : ??stagione non ancora conclusa, ma già si parla di #calciomercato .?? Secondo quanto riportato dal… - SerieA_TR : Lazio, Cagliari'den Alessio Cragno ve Nahitan Nandez ile ilgileniyor. (Radiosei) - ProfidiAndrea : ?? #Cagliari, possibile chance per Rugani e Zappa: la probabile formazione ????: Cragno; Carboni/Rugani, Godin, Ceppi… - MCalcioNews : Tare va al supermercato: contatti per Nandez e Cragno -