Buffon Genoa | l’agente | «Nessuno ha chiamato Questo il suo futuro»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Gigia fine stagione lascerà la Juventus: ecco le parole di Silvano Martina, agente del portiere, sul suoSilvano Martina, agente di, ha parlato deldel portiere a Telenord. «Le notizie che sono uscite sui club stranieri interessati anon sono vere. Al momento non ho sentitodalper Gigi. Fare il portiere al Grifone necessita in primis una difesa forte.finirà la sua carriera da calciatore se non arriveranno proposte stimolanti». I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Corriere : Dove può andare Buffon? La suggestione Porto e l’idea Genoa - gilnar76 : Agente Buffon: «Lui al Genoa? ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - infoitsport : Martina: «Buffon-Genoa? Al momento non si è fatto sentire nessuno» - junews24com : Agente Buffon: «Lui al Genoa? Vi spiego la situazione» - - gibelli_omar : RT @MAXITALY_69: @gibelli_omar e sulla prossima destinazione di @gianluigibuffon, ecco quello che nessuno,inclusi i giornalisti, ricorda ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon Genoa

"Le notizie che sono uscite sui club stranieri interessati anon sono vere. Al momento non ho sentito nessuno dal...... alle 18:30 Cagliari - Fiorentina; mentre alle 20:45 Atalanta - Benevento, Bologna -, Inter - ... In casa bianconeri invece si registra l'addio di Gigi. Il super portierone sarebbe stato già ...Stramaccioni: «Spiazzato dalla chiamata della Juve. Quando inizierà il ritiro…» Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati pe ...Ci siamo, la 36a giornata di Serie A sta per cominciare. Di seguito le liste dei convocati delle squadre impegnate, tra assenze e recuperi, con aggiornamenti in tempo reale verso le prossime partite.