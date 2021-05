Buffon: «Dopo 20 anni tolgo il disturbo? Vi spiego cosa intendevo…» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di DAZN Dopo il match contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di DAZN Dopo il match contro il Sassuolo. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PARTITA – «Nel pre gara cercavo in qualche modo di mettermi pressione. Se non riesco a farlo e mi approccio in maniera superficiale non posso più giocare a calcio. È il mio modo di entrare in partita, sapevo che per noi era importante. E non essendoci in pubblico, Dopo quasi 700 partite, qualcosa dovevo inventarmi». ASSENZA PUBBLICO – «Sono contento del saluto di due anni fa che è statto bellissimo. Sarebbe stato imbarazzante rifarlo. Sono felice di quel ricordo magnifico». TOGLIERE IL disturbo – «Era un modo umile per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gigiha parlato ai microfoni di DAZNil match contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Gigiha parlato ai microfoni di DAZNil match contro il Sassuolo. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PARTITA – «Nel pre gara cercavo in qualche modo di mettermi pressione. Se non riesco a farlo e mi approccio in maniera superficiale non posso più giocare a calcio. È il mio modo di entrare in partita, sapevo che per noi era importante. E non essendoci in pubblico,quasi 700 partite, qualdovevo inventarmi». ASSENZA PUBBLICO – «Sono contento del saluto di duefa che è statto bellissimo. Sarebbe stato imbarazzante rifarlo. Sono felice di quel ricordo magnifico». TOGLIERE IL– «Era un modo umile per ...

Advertising

ZZiliani : Ha 43 anni. L’hanno ripreso dopo l’addio di 3 anni fa e dopo i danni fatti al #PSG, uscito in #Champions per colpa… - forumJuventus : GdS: 'Dopo la sconfitta con il Milan la squadra ha fatto quadrato intorno a Buffon. Nessun confronto con Pirlo su c… - EsercitoCrucian : Mezz'ora di collegamento con #Buffon e manco na mezza domanda su Chi era la richiesta di agosto, e dove andrà. Can… - RaiSport : #Bertolini: 'La differenza l'hanno fatta #Buffon e #Ronaldo, nei momenti importanti c'erano loro. In questa partit… - gmlegnino : @90minutoRai e come solito subito dopo la dichiarazione di buffon a @DAZN_IT che ce l’aveva con l’arbitro ,… -