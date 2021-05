Barbara D’Urso, altra sconfitta: risultato pessimo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Barbara D’Urso ieri ha registrato ancora numeri negativi ed è stata battuta dalla concorrenza. Ecco tutti i dati della giornata Foto via webAlberto Matano batte Barbara D’Urso, ancora una volta. La vita in diretta su RaiUno ha fatto registrare numeri superiori a Pomeriggio 5. Non è certamente un episodio mai accaduto, anzi, è un ulteriore conferma. Il pubblico pomeridiano a casa preferisce la trasmissione della prima rete. Matano è stato seguito da 2.225.000 spettatori con il 17.8% di share mentre la D’Urso ha intrattenuto 1.853.000 spettatori con lo share al 15.3%, ben lontano dalla trasmissione di RaiUno. Un peggioramento durante la puntata perché la seconda parte il dato è arrivato al 15%. Eppure Pomeriggio 5 come ogni giorno è andato in onda subito dopo dei traini importanti: Uomini e Donne ha ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 12 maggio 2021)ieri ha registrato ancora numeri negativi ed è stata battuta dalla concorrenza. Ecco tutti i dati della giornata Foto via webAlberto Matano batte, ancora una volta. La vita in diretta su RaiUno ha fatto registrare numeri superiori a Pomeriggio 5. Non è certamente un episodio mai accaduto, anzi, è un ulteriore conferma. Il pubblico pomeridiano a casa preferisce la trasmissione della prima rete. Matano è stato seguito da 2.225.000 spettatori con il 17.8% di share mentre laha intrattenuto 1.853.000 spettatori con lo share al 15.3%, ben lontano dalla trasmissione di RaiUno. Un peggioramento durante la puntata perché la seconda parte il dato è arrivato al 15%. Eppure Pomeriggio 5 come ogni giorno è andato in onda subito dopo dei traini importanti: Uomini e Donne ha ...

