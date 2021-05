Arisa e Tancredi, perchè i due non si seguono su instagram? (Di mercoledì 12 maggio 2021) I fan del programma ‘Amici’, di Maria De Filippi, hanno notato, un particolare che fa discutere, ovvero, Arisa e Tancredi non si seguono sui social. Arisa e TancrediAll’apparenza, potrebbe sembrare un particolare da niente, ma in realtà, sembra, che dietro a questa decisione, di entrambi i protagonisti, ci sia qualcosa di più. Arisa e Tancredi, perchè i due non si seguono più su instagram? In effetti, non sembra, che tra l’insegnante e l’alunno, ci sia mai stato un grande feeling, e potrebbe essere questo, il motivo, per cui Tancredi, non segue più Arisa su instagram. In realtà, non è chiaro, se il cantante, non abbia mai seguito ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 12 maggio 2021) I fan del programma ‘Amici’, di Maria De Filippi, hanno notato, un particolare che fa discutere, ovvero,non sisui social.All’apparenza, potrebbe sembrare un particolare da niente, ma in realtà, sembra, che dietro a questa decisione, di entrambi i protagonisti, ci sia qualcosa di più.i due non sipiù su? In effetti, non sembra, che tra l’insegnante e l’alunno, ci sia mai stato un grande feeling, e potrebbe essere questo, il motivo, per cui, non segue piùsu. In realtà, non è chiaro, se il cantante, non abbia mai seguito ...

luvlylqghts : non sparate cazzate sulle volte che arisa ha parlato di tancredi non ci dovete nemmeno provare a dire 'whdhj che pr… - puntodaunortica : @teddybeatlesday In semifinale, dato che era un momento dedicato al passato dei ragazzi, e su quel fronte Tancredi… - i_ll_trust_you_ : RT @arianna2830: Arisa grazie al dramma scatenato ieri si è accorta dell’esistenza di Tancredi e ha iniziato a seguirlo - dearxxyoongs : addirittura i thread dove si evidenziano i complimenti fatti da arisa a tancredi ma non ci provate neanche ha lavor… - Tancredina14 : RT @adorotuttocio: il modo in cui pure la cuccarini avrebbe valorizzato di più tancredi rispetto ad arisa -