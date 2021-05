Andrea Damante sarebbe dovuto tornare al GF Vip con Ignazio Moser

Advertising

MediasetPlay : Pronti a #ilPuntoZ di stasera? Il nostro Tommaso sarà in studio con Andrea Zelletta e Natalia Paragoni... Avremo po… - LorenzoMangano8 : RT @MediasetPlay: Pronti a #ilPuntoZ di stasera? Il nostro Tommaso sarà in studio con Andrea Zelletta e Natalia Paragoni... Avremo poo Elen… - TeamElia3 : RT @MediasetPlay: Pronti a #ilPuntoZ di stasera? Il nostro Tommaso sarà in studio con Andrea Zelletta e Natalia Paragoni... Avremo poo Elen… - gossipblogit : Andrea Damante: “Io e Ignazio Moser abbiamo detto no al Gf Vip” - quandilfaitnoir : Stasera ci saranno ospiti Andrea e Natalia, Elena Santarelli e Andrea Damante. Ne vedremo delle belle di sicuro ?? #ilpuntoz #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Damante

è l'ospite del nuovo appuntamento con Il Punto Z, show condotto da Tommaso Zorzi , in onda questa sera alle 20.45 su Mediaset Play. Durante la lunga chiacchierata con l'ex gieffino, il ..."Voglio un figlio con Elisa Visari"/ "Giulia De Lellis? Giusto che..." I giochi della finale di Name That Tune " Indovina La Canzone La finale di Name That Tune " Indovina La Canzone ...Il Punto Z puntata: nella sesta puntata, ospite in studio da Tommaso Zorzi è l'ex tronista Andrea Damante, che racconta della sua nuova relazione.Andrea Damante ha avuto parole dolcissime per la sua fidanzata Elisa Visari. Classe 2001, Elisa è un'attrice e modella. Il deejay ha dichiarato di non avere mai amato nessuno con la stessa intensità c ...