64enne cade in un dirupo Salvato dall’Aeronautica |VIDEO

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un uomo di 64 anni, caduto in unin località Gravina di Leucaspide, a Statte (Ta), è stato soccorso nella serata di lunedì 10 maggio 2021 da un elicottero HH-139A dell 84esimo Centro Combat Search and Rescue (CSAR) di Gioia del Colle dipendente dal 15esimo Stormo dell Aeronautica Militare e recuperato grazie a un verricello.La chiamata di soccorso per l uomo, gravemente ferito, scivolato nel corso di una scalata, è giunta al CNSAS Puglia nel tardo pomeriggio di lunedì. Il luogo, particolarmente impervio e non raggiungibile dai mezzi terrestri, ha reso necessario l intervento dell’elicottero dell Aeronautica Militare.L elicottero, attivato dalla sala operativa del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Fe), si è immediatamente alzato in volo poco prima delle 20. Giunti sul posto, gli aerosoccorritori si sono adoperati per calare il verricello tra le ...

Si è concluso felicemente il salvataggio di uomo, l'altra sera, ad opera di un equipaggio dell'84° Centro Combat Search and Rescue (CSAR) di Gioia del Colle. L'uomo, precipitato all'interno in un burr ...