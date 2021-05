Westbrook e Bogdanovic giocatori della settimana

Advertising

lamaniadelcesto : ???Giocatori della settimana??? • Russell Westbrook [EST] »22.3p / 17.3r / 18.3a / 1.5 stl »45.2% FG - 26.7% 3P - 76… -

Ultime Notizie dalla rete : Westbrook Bogdanovic

NbaReligion

Guarda sempre avanti,. Così rende possibile l'impossibile. Atlanta : Young 36 (10/15, 1/7, 13/13 t.l.), Collins 28,25. Rimbalzi: Capela 22. Assist: Young 9. GALLINARI 8 (4/6, 0/...Negli Hawks i migliori sono Young (30+10), Bogdan(28 punti) e Collins (25 punti), ...numero 34 della stagione e 180 dalla carriera (a - 1 ormai dal record di Oscar Robertson) per...Il record di Oscar Robertson viene ufficialmente superato in una partita in cui Westbrook ha l'occasione di vincere con la tripla decisiva, mandata però fuori bersaglio. Vittorie chiave per Memphis e ...La guardia californiana griffa la 182esima tripla doppia, nessuno come lui nella storia. Ma la sua bomba allo scadere prende il ferro e Washington perde contro Atlanta ...