Vodafone | l’innovazione ‘corre’ su rete fissa e mobile

(Di martedì 11 maggio 2021) Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio AGCOM, cresce rapidamente il traffico di dati. Nel panorama della telefonia,si conferma secondo operatore in Italia nella tecnologia FTTH: connessioni a banda larga interamente in fibra ottica. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio AGCOM, cresce rapidamente il traffico di dati. Nel panorama della telefonia,si conferma secondo operatore in Italia nella tecnologia FTTH: connessioni a banda larga interamente in fibra otticaIl mondo della telefonia cambia rapidamente, i volumi di traffico suaumentano, le linee in fibra ottica hanno ormai soppiantato i vecchi sistemi di connessione. È quanto emerge dalle ultime rilevazioni dell’Osservatorio sulle comunicazioni AGCOM. Il dato che più salta all’occhio è la crescita del numero delle reti veloci ...