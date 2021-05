Uomini e Donne | dopo l’ultima registrazione crollano i follower di Roberta Di Padua | ecco cosa è successo

(Di martedì 11 maggio 2021)dista perdendo moltisu Instagram ed il motivo è da imputare alle anticipazioni delladella puntata di. Ma partiamo con ordine, venerdì sette maggioe Riccardo Guarnieri sono stati ospiti del programma ed hanno raccontato i loro problemi ed i motivi del loro allontanamento. In particolare, la Diha recriminato al compagno il suo egoismo e che è sempre pronto alla discussione. Domenica nove è stata registrata la puntata, che andrà in onda questa settimana, e sono state rese note le anticipazioni. Da queste è emerso cheha deciso di terminare la relazione con Riccardo e i due hanno litigano. Guarnieri ha rivelato che in realtà i due sarebbero d’accordo nel ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

...di crescita della società civile desidero sottolineare l'importanza della "memoria" per dissentire dall'opinione di chi ritiene che le commemorazioni di stragi ed in genere dieddelle ...Allo stesso modo, i Cybermen di Doctor Who sono stati tuttisin dalla loro prima ... Noor Inayat Khan e Mary Shelley, Eccleston ha ragione nel dire chestoricamente significative sono ...Mai più catechisti "improvvisati" o fai-da-te. Papa Francesco ha istituito il "ministero laicale del catechista", "dopo aver ponderato ogni aspetto, in forza dell'autorità apostolica", si legge nella ...“Vi saranno chiamati uomini e donne di profonda fede e maturità umana, che partecipano alla vita della comunità cristiana” ...