Temptation Island sta per cominciare: ecco quando andrà in onda (Di martedì 11 maggio 2021) Manca poco più di un mese all'inizio del reality estivo Temptation Island che vede confrontarsi sei coppie Manca poco più di un mese all'inizio del reality estivo di Canale 5: Temptation Island sarà condotto da Filippo Bisciglia, e prodotto da Fascino PGT. Intanto già il team è al lavoro per la sua realizzazione. E' aperto il cast per trovare le coppie in gioco che si confronteranno nel reality dei sentimenti. Il reality è composto da sei coppie non sposate e senza figli, che devono trascorrere 21 giorni da "separati" per confrontarsi sui loro sentimenti: 12 ragazzi single "tentatori" per le fidanzate, 12 ragazze single "tentatrici" per i fidanzati in un posto da sogno. Via via le coppie si confrontano con i falò per capire se realmente si amano o se si tratta solo di un illusione d'amore.

