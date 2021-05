Temptation Island | quando inizia?

Leggi su solodonna

(Di martedì 11 maggio 2021) Anche se manca ancora un po’ all’inizio diproprio in queste ore i listini pubblicitari di Publitalia hanno svelato la data ufficiale in cui il reality prodotto da Maria De Filippi debutterà! Scopriamone insieme qualcosa in più! Per la nuova edizione dic’è grande attesa e, infatti, il pubblico di Canale 5 non vede l’ora di scoprire quali coppie prenderanno parte alla nona stagione Articolo completo: dal blog SoloDonna