Taylor Swift è la prima artista a ricevere il Global Icon Award ai BRITs (Di martedì 11 maggio 2021) La cantante americana è a prima donna e la prima artista non britannica a ricevere il Global Icon Award ai BRITs. Taylor Swift Icona mondiale non britannica ai BRITs Taylor Swift sarà la prima artista a ricevere il Global Icon Award ai BRITs Awards. La 31enne americana diventerà così anche la prima “Icona mondiale” non britannica ad essere insignita del prestigioso titolo della manifestazione che, dal 1982, celebra annualmente la musica più amata nel Regno Unito. Il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) La cantante americana è adonna e lanon britannica ailaia mondiale non britannica aisarà lailais. La 31enne americana diventerà così anche laa mondiale” non britannica ad essere insignita del prestigioso titolo della manifestazione che, dal 1982, celebra annualmente la musica più amata nel Regno Unito. Il ...

