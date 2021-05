Stefan de Vrij suona il piano, ecco l'altro talento del campione dell'Inter (Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 maggio 2021 Il difensore dell'Inter de Vrij suona il pianoforte in un video postato sui social, Oltre alle prodezze in campo, il giovane olandese dimostra il suo talento anche sugli 88 ... Leggi su leggo (Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 maggio 2021 Il difensoredeilforte in un video postato sui social, Oltre alle prodezze in campo, il giovane olandese dimostra il suoanche sugli 88 ...

Advertising

ilfattovideo : Calcio, l’altro talento di Stefan De Vrij: l’esibizione al piano del difensore dell’Inter è da applausi – Video - vbrozodrillo : Ringrazio tutti i giorni di avere Stefan de Vrij in squadra ?? - H0PESTR0M : Stefan De Vrij: -Miglior difensore centrale della serie A -Pianista nessuno poliedrico come lui - pallino55 : @MinaInterista Sembrerebbe il liquido seminale di Stefan De Vrij. - PaolotheBeatles : @mauro_suma. Digli qualcosa tu che puoi...sono andati in champions con un autogol di Stefan de Vrij -