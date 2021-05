Sinner-Nadal in tv, Internazionali Roma: orario in chiaro, programma Canale20 (Di martedì 11 maggio 2021) Mission impossible per Jannik Sinner. L’altoatesino torna in campo sul Campo Centrale del Foro Italico a Roma nel secondo turno degli Internazionali d’Italia. Avversario peggiore per l’azzurro non poteva esserci: davanti ci sarà infatti il Re della terra rossa Rafael Nadal. Serve un’impresa clamorosa a Sinner per ribaltare il pronostico: ricordiamo che l’unico precedente, sempre su questa superficie, si è svolto lo scorso anno al Roland Garros con l’iberico che si impose nettamente nei quarti di finale. Il match di 2° turno Jannik Sinner e Rafael Nadal si disputerà mercoledì 12 maggio come ultimo incontro dalle 10.00 e comunque non prima delle ore 18.00. La diretta televisiva sarà assicurata da Sky Sport e, come annunciato in telecronaca da Giampaolo Gherarducci, ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) Mission impossible per Jannik. L’altoatesino torna in campo sul Campo Centrale del Foro Italico anel secondo turno deglid’Italia. Avversario peggiore per l’azzurro non poteva esserci: davanti ci sarà infatti il Re della terra rossa Rafael. Serve un’impresa clamorosa aper ribaltare il pronostico: ricordiamo che l’unico precedente, sempre su questa superficie, si è svolto lo scorso anno al Roland Garros con l’iberico che si impose nettamente nei quarti di finale. Il match di 2° turno Jannike Rafaelsi disputerà mercoledì 12 maggio come ultimo incontro dalle 10.00 e comunque non prima delle ore 18.00. La diretta televisiva sarà assicurata da Sky Sport e, come annunciato in telecronaca da Giampaolo Gherarducci, ...

