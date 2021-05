Siamo nell’epoca del web chiuso (Di martedì 11 maggio 2021) “Il web è morto”, scriveva circa quattro anni fa l’informatico e attivista Andrè Staltz. Denunciava un World Wide Web sempre più grande e allo stesso tempo sempre più chiuso: il contrario di ciò che sarebbe dovuto essere. Se all’epoca poteva sembrare una provocazione, oggi la sua sembra più una profezia. La musica del tracciamento In principio fu la condivisione di informazioni tra utenti. Poi gli stessi utenti divennero creatori inconsapevoli di informazioni nuove, molto più numerose e relativamente semplici da raccogliere. Così, a quasi trent’anni dalla sua pubblicazione al di fuori del Cern (era il 6 agosto 1991), potrebbe essere sintetizzata la non più breve storia del web. Cookie, codici di identificazione e tool di tracciamento online sono le note con cui preso forma la sinfonia della digital economy, ma ora la musica sta definitivamente cambiando. Gli utenti ... Leggi su wired (Di martedì 11 maggio 2021) “Il web è morto”, scriveva circa quattro anni fa l’informatico e attivista Andrè Staltz. Denunciava un World Wide Web sempre più grande e allo stesso tempo sempre più: il contrario di ciò che sarebbe dovuto essere. Se all’epoca poteva sembrare una provocazione, oggi la sua sembra più una profezia. La musica del tracciamento In principio fu la condivisione di informazioni tra utenti. Poi gli stessi utenti divennero creatori inconsapevoli di informazioni nuove, molto più numerose e relativamente semplici da raccogliere. Così, a quasi trent’anni dalla sua pubblicazione al di fuori del Cern (era il 6 agosto 1991), potrebbe essere sintetizzata la non più breve storia del web. Cookie, codici di identificazione e tool di tracciamento online sono le note con cui preso forma la sinfonia della digital economy, ma ora la musica sta definitivamente cambiando. Gli utenti ...

Advertising

fabmar78 : RT @MarysAdventure5: Sta cosa che nel 2021 i giapponesi si scandalizzino ancora per i tatuaggi mi stupisce sempre. Ok che una volta erano s… - deumanizzazione : RT @deumanizzazione: Siamo nell'epoca in cui abbiamo mille modi per comunicare e senza niente da dirci. - MarysAdventure5 : Sta cosa che nel 2021 i giapponesi si scandalizzino ancora per i tatuaggi mi stupisce sempre. Ok che una volta eran… - Rosolin02798689 : Siamo nell'epoca dell impotenza morale - solojuventuss : RT @deumanizzazione: Siamo nell'epoca in cui abbiamo mille modi per comunicare e senza niente da dirci. -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo nell’epoca Siamo nell epoca del web chiuso Wired.it