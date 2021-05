Si chiude per riaprire (Di martedì 11 maggio 2021) “Chiudiamo perchè vogliamo riaprire”. E’ questo il leitmotiv della protesta pacifica promossa, a livello nazionale, da ANCD – CONAD, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNCC – Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione, abbassando simbolicamente le saracinesche dei suoi punti vendita per alcuni minuti, al fine di sensibilizzare il Governo alla revoca delle misure restrittive che da oltre sei mesi impongono la chiusura dei negozi all’interno dei Parchi e Centri Commerciali nei giorni festivi e pre-festivi. Anche il “Centro Sicilia”, come tanti altri centri commerciali in Italia, ha scelto di aderire alla protesta. La massiccia mobilitazione scaturisce da una prolungata penalizzazione del comparto che ha subito non indifferenti danni economici sia in termini di fatturato che di ricavi su ampia scala: la sospensione dei negozi, temporanea ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 11 maggio 2021) “Chiudiamo perchè vogliamo”. E’ questo il leitmotiv della protesta pacifica promossa, a livello nazionale, da ANCD – CONAD, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNCC – Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione, abbassando simbolicamente le saracinesche dei suoi punti vendita per alcuni minuti, al fine di sensibilizzare il Governo alla revoca delle misure restrittive che da oltre sei mesi impongono la chiusura dei negozi all’interno dei Parchi e Centri Commerciali nei giorni festivi e pre-festivi. Anche il “Centro Sicilia”, come tanti altri centri commerciali in Italia, ha scelto di aderire alla protesta. La massiccia mobilitazione scaturisce da una prolungata penalizzazione del comparto che ha subito non indifferenti danni economici sia in termini di fatturato che di ricavi su ampia scala: la sospensione dei negozi, temporanea ...

