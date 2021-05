Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: 11 morti, un assalitore fermato e uno ucciso (Di martedì 11 maggio 2021) Sono entrati nella scuola e hanno aperto il fuoco contro i loro coetanei e gli insegnanti: almeno 11 persone sono morte questa mattina nella sparatoria avvenuta in un istituto di Kazan, città russa a est di Mosca sulle rive del Volga. Un primo assalitore, 17 anni, stando a quanto riportano i media locali, è stato subito arrestato. Il secondo invece è stato a lungo inseguito dalle forze di polizia, che lo hanno inizialmente “isolato” in un piano dell’edificio. Secondo le ultime informazioni, però, alla fine l’assalitore è stato ucciso. Nell’attacco alla scuola numero 175 di Kazan, capitale del Tatarstan, sarebbe stata usata una mitragliatrice. Al momento si parla di 11 morti e almeno 10 feriti: tra le vittime almeno otto sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Sono entrati nellae hanno aperto il fuoco contro i loro coetanei e gli insegnanti: almeno 11 persone sono morte questa mattina nellaavvenuta in un istituto di, città russa a est di Mosca sulle rive del Volga. Un primo, 17 anni, stando a quanto riportano i media locali, è stato subito arrestato. Il secondo invece è stato a lungo inseguito dalle forze di polizia, che lo hanno inizialmente “isolato” in un piano dell’edificio. Secondo le ultime informazioni, però, alla fine l’è stato. Nell’attacco allanumero 175 di, capitale del Tatarstan, sarebbe stata usata una mitragliatrice. Al momento si parla di 11e almeno 10 feriti: tra le vittime almeno otto sono ...

