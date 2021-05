**Russia: attivista Olga Misik condannata a due anni e due mesi di misure restrittive** (Di martedì 11 maggio 2021) Mosca, 11 mag. (Adnkronos) – La studentessa dell’Università di Mosca Olga Misik è stata condannata a due anni e due mesi di misure restrittive della libertà (per esempio, non potrà uscire di casa fra le dieci di sera e le sei del mattino), ha reso noto il sito di notizie Mediazona. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Mosca, 11 mag. (Adnkronos) – La studentessa dell’Università di Moscaè stataa duee duedirestrittive della libertà (per esempio, non potrà uscire di casa fra le dieci di sera e le sei del mattino), ha reso noto il sito di notizie Mediazona. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

