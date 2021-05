Roma, possibile presentazione di José Mourinho all’Olimpico (Di martedì 11 maggio 2021) José Mourinho sarà l’allenatore dalla Roma a partire dalla stagione 2021/2021, subentrando al connazionale Paulo Fonseca. Considerando l’euforia dei tifosi giallorossi, la dirigenza capitolina avrebbe pensato di organizzare la presentazione del nuovo allenatore portoghese allo Stadio Olimpico; l’evento potrebbe portare allo stadio un massimo di 20.00 tifosi Romanisti, in festa per l’arrivo dell’eroe del Triplete interista. Muorinho ha riconsegnato entusiasmo all’ambiente e ai sostenitori giallorossi stessi, sportivamente in depressione dopo i risultati carenti durante l’annata in corso, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021)sarà l’allenatore dallaa partire dalla stagione 2021/2021, subentrando al connazionale Paulo Fonseca. Considerando l’euforia dei tifosi giallorossi, la dirigenza capitolina avrebbe pensato di organizzare ladel nuovo allenatore portoghese allo Stadio Olimpico; l’evento potrebbe portare allo stadio un massimo di 20.00 tifosinisti, in festa per l’arrivo dell’eroe del Triplete interista. Muorinho ha riconsegnato entusiasmo all’ambiente e ai sostenitori giallorossi stessi, sportivamente in depressione dopo i risultati carenti durante l’annata in corso, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. SportFace.

