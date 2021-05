Roma | Bertolaso lancia un segnale | “Mi candido a condizione che…” Domani il vertice del centrodestra

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 11 maggio 2021) In attesa deldeldi mercoledì– da tempo richiesto da Giorgia Meloni agli alleati- il tema delle candidature alle amministrative tiene banco. Guidoè il nome più evocato nonostante più volte si sia chiamato fuori. Ma qualcosa è cambiato. L’ex numero uno della Protezione civile hato unchiarificatore. Lo riporta il Messaggero, al quale– dopo giorni di “no” granitici- ha chiarito che potrà essere della partitana, a precise condizioni. Non avendo lui il profilo giusto per tatticismi e guerre di logoramento, “ha fatto sapere ai suoi interlocutori che potrebbe ripensarci. Ma solo in caso di un accordo blindato: «Accetto solo se Salvini, Meloni e Berlusconi ci mettono la faccia e sottoscrivono un patto davanti ...