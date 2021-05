Rino Gaetano | a quarant’anni dalla scomparsa | una compilation celebra il cantautore nato a Crotone

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 2 giugno 1981: è notte fonda esta guidando l’auto in direzione Montesacro. La sua Volvo 343 percorre la Nomentana e, nei pressi dell’incrocio con via Carlo Fea, sbanda e invade la corsia opposta. Sono le 3.30 circa; pochi istanti più tardi, un camion carico di frutta che si sta dirigendo verso i Mercati Generali di Roma si schianta contro la macchina di. Antonio Torres, un giovane della provincia di Roma, è alla guida del camion Fiat 650D: suona il clacson ma non riesce a evitare l’impatto con la Volvo. Alle sei del mattino del 2 giugno 1981muore e ha solo trent’anni. Adi Salvatore Antonio, questo il vero nome del...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: #RinoGaetano: a quarant'anni dalla scomparsa, una compilation celebra il cantautore nato a Crotone. ?? Michelangelo Iossa… - OptiMagazine : #RinoGaetano: a quarant'anni dalla scomparsa, una compilation celebra il cantautore nato a Crotone. ?? Michelangelo… - zanzibardy : RT @31luglio1: Mi alzo al mattino con una nuova illusione. Rino Gaetano - Hoepli_1870 : RT @michelangeloios: RINO GAETANO Sotto un cielo sempre più blu [HOEPLI] Il nuovo libro di Michelangelo Iossa _ Prefazione di Sergio Cam… - 31luglio1 : Mi alzo al mattino con una nuova illusione. Rino Gaetano -

La deputata del Gruppo Misto Simona Suriano, in una nota, ricorda che "il precedente ministro, stato riavviato il percorso per rendere fruibile alla collettività l'Ukulele di Rino Gaetano. La Provincia di Crotone ha infatti convocato per il 20 maggio una riunione per definire e concludere l'acquisizione dell'Ukulele, affinchè venga consegnato al maestro orafo Michele ...