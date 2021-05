Riforma Bonafede addio Torna la prescrizione

Advertising

borghi_claudio : Salvini a @RaiPortaaPorta: 'Mi piacerebbe fare una riforma della giustizia assieme con i magistrati e gli avvocati'… - gennaromigliore : Sulla riforma del #Csm - e più in generale sulla riorganizzazione della magistratura - mi aspetto un intervento dec… - GualcoGabriella : RT @053_Vince: È logico che i partiti più pieni di arrestati, indagati e mafiosi vogliano la cancellazione della riforma Bonafede.... come… - 053_Vince : È logico che i partiti più pieni di arrestati, indagati e mafiosi vogliano la cancellazione della riforma Bonafede.… - Rodica17957578 : RT @serebellardinel: Su #RiformaGiustizia si dovrà decidere anche su Riforma #Bonafede che blocca #prescrizione che #centrodestra vuole can… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma Bonafede

Public Policy, agenzia di stampa politica e parlamentare

A seguire ci si occuperà didel processo penale e riordino del Csm. Per quanto riguarda il ... Alfonso. Anzitutto in materia di prescrizione.puntava allo stop della ...Proprio quella su cui i Cinquestelle sono più dubbiosi: su quanto esula dalla- lavori socialmente utili, domiciliari - sono più restii a intervenire. Forza Italia ha chiesto di ...Più che una riforma, la lunga serie di interventi sul processo penale illustrata ieri pomeriggio dai saggi della ministra Cartabia ai rappresentanti della maggioranza si avvicina a una rivoluzione. In ...Prima il taglio dei tempi dei processi – cruciali ragionevole durata e presunzione di innocenza “effettiva” - in fondo la ciliegina per mettere mano alla prescrizione. Tra le due proposte, la seconda ...