Ricordate Giulia Bevilacqua, attrice di Distretto di Polizia? Meritava una fine migliore (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo la sua partecipazione a "Distretto di Polizia", che fine ha fatto Giulia Bevilacqua? Andiamo a scoprirlo insieme Giulia Bevilacqua (Instagram)L'attrice è nata e cresciuta a Roma, città in cui si è diplomata. Dopo aver terminato gli studi, la Bevilacqua ha frequentato dei corsi di recitazione, in virtù della sua forte passione che l'ha spinta verso il mondo dello spettacolo. Il debutto assoluto è arrivato sul piccolo schermo, dove nel 2003 ha preso parte alle riprese di "Un medico in famiglia". Nel periodo immediatamente successivo è stata chiamata a partecipare ad altre serie, di cui diverse di gran successo. Tra queste annoveriamo "Don Matteo" ed "Una famiglia in giallo", prima di approdare a quella che l'ha resa ...

