Ricordate Enzo Braschi | il paninaro di Drive In? Non immaginate che fine ha fatto

Leggi su kronic

(Di martedì 11 maggio 2021) Lo? Ildel ‘In’ ad un certo punto si è lasciato il mondo dello spettacolo alle spalle(Web source)Dal mondo della televisione sono nati tanti personaggi particolari, partiti da ambiti come la comicità per poi finire in contesti totalmente differenti. Porre l’accento su tematiche poco main stream è stata la svolta che ha deciso di intraprendere anche, comico che ha avuto grande notorietà a ridosso degli anni ’80. Una carriera sbocciata grazie all’aiuto di Beppe Grillo, e che lo ha visto protagonista in quel di Mediaset con uno dei programmi di punta di quel tempo. I più giovani forse non lo ricorderanno, maera ‘Il ...