Ricerca | Cnr e Federico II | nello studio delle piante i ricercatori scelgono solo le più belle

(Di martedì 11 maggio 2021) Steli più alti e fiori dai colori sgargianti. Sono queste le caratteristiche che attirano di più l’attenzione deitori impegnati. Insomma vengono scelte‘le più’ a dispetto anche di rischi di estinzione e criticità ecologiche. A rivelarlo è stato unopubblicato su Nature Plants. Itori dell’Istituto disulle acque del Consiglio nazionalericerche di Verbania (Cnr-Irsa),Università di Torino eII di Napoli, dal Museo di scienze naturali di Berlino e della Curtin University in Australia, sono arrivati alla conclusione che “per gli scienziati ‘di campo’ la scelta...

I ricercatori dell'Istituto disulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche di Verbania (- Irsa), delle Università di Torino e Federico II di Napoli, dal Museo di scienze naturali ...... aggiunge Stefano Mammola del- Irsa. Si genera così un "bias estetico" negli sforzi della, sostengono gli autori. "Questo pregiudizio può avere impatti negativi in quanto può orientare ...Una recente pubblicazione su Nature Plants ha rivelato che alcune caratteristiche morfologiche, come gli steli più alti e i fiori dai colori sgargianti, attirano di più l'attenzione dei ricercatori im ...Un'indagine del Cnr ha rivelato che per gli scienziati “di campo” la scelta delle specie da studiare è influenzata da fattori estetici.