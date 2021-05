Ponte sullo Stretto | assemblea congiunta M5s Cancelleri | “Ho sentito Conte | ci vuole una commissione per approfondire il progetto”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) I parlamentari M5s si sono riuniti in videoconferenza per un’per parlare delsul. L’incontro è stato richiesto dopo che il ministero dei Trasporti ha parlato di “profonde motivazioni per realizzarlo” e, soprattutto, dopo che il sottosegretario M5s Giancarlosi è detto a favore. I 5 stelle però sono da sempre profondamente contrari alla costruzione dell’infrastruttura e dopo l’uscita del leader siciliano sono tanti i malumori. “Oggi pomeriggio ho”, ha dettointervenendo in, “ci siamo confrontati e siamo arrivati alla conclusione che sarebbe bene costituire unadel M5s per ...

I parlamentari M5s si sono riuniti in videoconferenza per un'assemblea congiunta per parlare del progetto sul Ponte sullo Stretto. L'incontro è stato richiesto dopo che il ministero dei Trasporti ha parlato di 'profonde motivazioni per realizzarlo' e, soprattutto, dopo che il sottosegretario M5s Giancarlo Cancelleri si è detto a favore. All'ordine del giorno il progetto per il ponte sullo stretto di Messina, tema che sta creando una forte spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle.