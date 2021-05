Per l’indipendenza scozzese serve almeno un’altra generazione (Di martedì 11 maggio 2021) Nonostante le dichiarazioni, il partito della governatrice Sturgeon il 6 maggio non ha ottenuto un risultato sufficiente a riproporre un referendum sull’indipendenza, su cui sembrano aumentare i dubbi degli stessi scozzesi. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 11 maggio 2021) Nonostante le dichiarazioni, il partito della governatrice Sturgeon il 6 maggio non ha ottenuto un risultato sufficiente a riproporre un referendum sul, su cui sembrano aumentare i dubbi degli stessi scozzesi. Leggi

