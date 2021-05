Nuoto di fondo | Gregorio Paltrinieri comincia l’estenuante avventura europea con la 5 km

(Di martedì 11 maggio 2021) Una sfida. Avrà questi crismi l’esperienza negli Europei dia Budapest (Ungheria) di. Il campione olimpico dei 1500 stile libero a Rio 2016 sarà impegnato su due fronti: le acque libere e la piscina nelle sue specialità (800 e 1500 sl). Ilè entrato a far parte del suo programma nell’ultimo quadriennio per centrare un obiettivo molto ambizioso: vincere nella 10 km in acque libero, oltre che nelle prove tra le corsie, e realizzare un’impresa alle Olimpiadi di Tokyo. Una prova generale sarà nella competizione continentale visto che l’di Greg prenderà il via a partire da domani (ore 14.45) nelle 5 km die proseguirà nella 10 km di giovedì 13 e nel team Team Event di sabato 15 maggio. “Agli Europei voglio fare tutto e testarmi“, così si era ...

Pure oggi, come abbiamo già spiegato ieri, non saranno tutte e 4 le discipline (tuffi,sincronizzato,in corsia edi) a farci compagnia, ma solo i tuffi e l'artistico s aranno ......di soddisfazioni per la squadra assoluti della Rovigonuoto infatti la federazione italianaha ... I campionati italiani di categoria in vasca e disi sono disputati per concentramenti ...Una sfida. Avrà questi crismi l'esperienza negli Europei di nuoto a Budapest (Ungheria) di Gregorio Paltrinieri. Il campione olimpico dei 1500 stile libero a Rio 2016 sarà impegnato su due fronti: le ...Dal Balaton alla spiaggia cittadina del lago Lupa, a circa 15 minuti dalla Duna Arena, nell'area nord della città di Budapest. L'Ungheria cambia bacino per le gare di nuoto in acque libere a cominciar ...