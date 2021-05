Migranti | il sindaco di Lampedusa a TPI | “Salvini ora è al Governo | ci aiuti anziché fare propaganda”

Leggi su tpi

(Di martedì 11 maggio 2021) Dopo i 16 sbarchi con circa 1.500che si sono registrati il 9 maggio, la notte tra domenica e lunedì sono approdati sull’isola dialtri quattro barconi, per un totale di 635 profughi. Nella tarda mattinata di ieri se ne sono aggiunti altri 97, fra cui 4 donne e 2 bambini, portando il numero totale a oltre 2mila arrivi in poco più di 24 ore. Numeri non semplici da gestire, in un quadro aggravato dall’emergenza sanitaria, per garantire l’accoglienza. Come spiega Anna Ditta in questo articolo, gli sbarchi dihanno riportato il tema deinel dibattito politico, in primis con le dichiarazioni del leader della Lega Matteo: “2.148 sbarchi in 24 ore non sono compatibili con un paese che vuole ripartire. Ne parleremo con Draghi”, ha dichiarato ieri il segretario del ...