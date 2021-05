Advertising

fattoquotidiano : 12 i razzi lanciati dalla Striscia di Gaza, a detta della polizia israeliana, secondo cui per un errore di lancio,… - Fort71488686 : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Media, raid Israele colpisce edificio di 12 piani a Gaza: (ANSA) - TEL AVIV, 11 MAG - Un edificio di… - loidomemau : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Media, raid Israele colpisce edificio di 12 piani a Gaza: (ANSA) - TEL AVIV, 11 MAG - Un edificio di… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Media, raid Israele colpisce edificio di 12 piani a Gaza: (ANSA) - TEL AVIV, 11 MAG - Un edificio… - RaiNews : La crisi in Medio Oriente -

Ultime Notizie dalla rete : Media raid

Un edificio di almeno 12 piani è stato colpito durante gli attacchi israeliani in un quartiere residenziale di Gaza City. Lo riferiscono iisraeliani secondo cui la struttura è collassata a terra. Secondo la stessa fonte prima dell'attacco i residenti erano stati avvisati più volte di lasciare il palazzo. "Nel palazzo - secondo il ...Israele colpisce edificio di 12 piani a Gaza. Un edificio di almeno 12 piani è stato colpito durante gli attacchi israeliani in un quartiere residenziale di Gaza City. Lo riferiscono i ...L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, invita israeliani e palestinesi a porre fine alle violenze in corso. Lo ...Un edificio di almeno 12 piani è stato colpito durante gli attacchi israeliani in un quartiere residenziale di Gaza City. Lo riferiscono i media israeliani secondo cui la struttura è collassata a terr ...