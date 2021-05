Lupin parte 2 | Netflix rilascia il trailer e svela la data di uscita dei nuovi episodi

(Di martedì 11 maggio 2021)ha pubblicato ildi2,ndo così ladideidella serie TV con Omar Sy. A cinque mesi dal rilascio dei primidiha condiviso ildella secondadella prima stagione, annunciandone anche ladi: 11 giugno 2021. Da quando è stato aggiunto nel catalogo, ovvero dallo scorso 8 gennaio,è stato in grado di conquistare gli abbonati alla piattaforma streaming, registrando ottimi numeri e spazzando via tutto lo scetticismo che aveva circondato la produzione dello show. Di ...

Advertising

NetflixIT : *CONFIDENTIAL* Ecco alcune immagini top secret di Lupin parte 2 ?? - infoitcultura : Lupin: netflix rilascia il trailer della seconda parte di stagione - infoitcultura : Lupin Parte 2: trailer ufficiale e data di uscita su Netflix - DrApocalypse : #Lupin - Parte 2, il trailer italiano della serie Netflix - susalorna : Lorna TV: LUPIN, PARTE 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Lupin parte

2 sarà disponibile su Netflix Italia dall'11 giugno 2021. Se ti stai chiedendo quanto costa Netflix e i prezzi per guardare serie TV e film in streaming sulla celebre piattaforma, ti ...Netflix svela, con un nuovo trailer, la data attesa per il ritorno di2 , seconda stagione con protagonista il ladro gentiluomo interpretato da Omar Sy. Dopo il grande successo riscosso dalla prima stagione, Omar Sy torna ad interpretare il ruolo di Assane ...Lupin - Parte 2 ha finalmente una data di uscita ufficiale che è stata svelata all'interno del trailer ufficiale pubblicato da pochissimo.Netflix ha pubblicato il trailer completo della seconda e ultima stagione di Lupin, una delle serie che più ha riscosso successi e consensi tra le ultime lanciate dal servizio di video streaming ...