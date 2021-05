L'auto finisce contro un palo, Stefano muore a 21 anni tra le braccia del padre soccorritore del 118 (Di martedì 11 maggio 2021) finisce co n l'auto contro un palo e muore tra le braccia del padre , soccorritore del 118 . Stefano Pagano è morto a soli 21 anni dopo un grave incidente in auto. La vettura su cui viaggiava è ... Leggi su leggo (Di martedì 11 maggio 2021)co n l'untra ledeldel 118 .Pagano è morto a soli 21dopo un grave incidente in. La vettura su cui viaggiava è ...

Advertising

ilGiunco : Finisce nella scarpata con l’auto: i #Carabinieri lo trovano svenuto seguendo un palo tranciato #incidente -… - GrossetoNotizie : Anziano finisce con l’auto in una scarpata per un malore: soccorso dai Carabinieri - lapiazzaweb : Incidente ad #AbanoTerme: autista perde il controllo dell'auto che finisce nel canale di scolo, pronti i soccorsi d… - zazoomblog : Fermato in auto si finge polacco: 33enne pregiudicato finisce in manette - #Fermato #finge #polacco: #33enne - infoitinterno : Caltagirone, spaventoso incidente: auto finisce in una scarpata -

Ultime Notizie dalla rete : auto finisce L'auto finisce contro un palo, Stefano muore a 21 anni tra le braccia del padre soccorritore del 118 Finisce co n l'auto contro un palo e muore tra le braccia del padre , soccorritore del 118 . Stefano Pagano è morto a soli 21 anni dopo un grave incidente in auto. La vettura su cui viaggiava è ...

Finisce con l'auto in una scarpata, ferito un diciannovenne Paura poco prima delle otto di questa mattina a per un 19enne, rimasto ferito dopo essere finito con l'auto in un dirupo a Rosaro , frazione di Grezzana. L'auto ha fatto un volo di diversi metri a lato della strada, si suppone per una fuoriuscita autonoma. È stato portato da un'ambulanza del 118 in ospedale a Borgo Trento: non sarebbe in pericolo di vita.

Auto finisce in un canale di scolo: ferite due persone Nordest24.it Arrestati due cerignolani per ricettazione e riciclaggio di auto. I veicoli rubati anche a Foggia e Barletta Il 5 maggio è stato tratto in arresto D.D. classe ’67 per ricettazione e riciclaggio di auto e di un motociclo, risultati rubati nel 2018 e nel 2020, a Cerignola, Foggia e Barletta, alcune con targhe ...

Malore al volante, finisce in fossa: salvato dai carabinieri Follonica, durante un pattugliamento i militari notano tracce di incidente e scoprono l'auto tra la vegetazione con il ferito a bordo ...

co n l'contro un palo e muore tra le braccia del padre , soccorritore del 118 . Stefano Pagano è morto a soli 21 anni dopo un grave incidente in. La vettura su cui viaggiava è ...Paura poco prima delle otto di questa mattina a per un 19enne, rimasto ferito dopo essere finito con l'in un dirupo a Rosaro , frazione di Grezzana. L'ha fatto un volo di diversi metri a lato della strada, si suppone per una fuoriuscita autonoma. È stato portato da un'ambulanza del 118 in ospedale a Borgo Trento: non sarebbe in pericolo di vita.Il 5 maggio è stato tratto in arresto D.D. classe ’67 per ricettazione e riciclaggio di auto e di un motociclo, risultati rubati nel 2018 e nel 2020, a Cerignola, Foggia e Barletta, alcune con targhe ...Follonica, durante un pattugliamento i militari notano tracce di incidente e scoprono l'auto tra la vegetazione con il ferito a bordo ...