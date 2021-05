In rosso Milano e le altre Borse europee (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, aspettando l’avvio di Wall Street. L’attenzione è tutta puntata ai dati sull’inflazione americana in calendario domani, che potrà dare un segnale ai mercati. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 64,49 dollari per barile. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +111 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,93%. Tra i mercati del Vecchio Continente pessima performance per Francoforte, che registra un ribasso del 2,31%, sessione nera per Londra, che lascia sul tappeto una perdita del 2,15%, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, aspettando l’avvio di Wall Street. L’attenzione è tutta puntata ai dati sull’inflazione americana in calendario domani, che potrà dare un segnale ai mercati. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 64,49 dollari per barile. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +111 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,93%. Tra i mercati del Vecchio Continente pessima performance per Francoforte, che registra un ribasso del 2,31%, sessione nera per Londra, che lascia sul tappeto una perdita del 2,15%, ...

Advertising

MilanoSpia : L’autista dell’Atm che bruciò il rosso: il pm vuole il processo per omicidio - tinkyywwinky : COMUNQUE PER QUELLX CHE ANDRANNO AL CONCERTO DI MILANO DI LOU, vi scongiuro regalateli una cartina italiana e cerch… - ansa_economia : Borsa: Milano resta in rosso (-1,5%), ma le banche tengono. La produzione industriale migliora, ma il comparto pati… - Alessan79192016 : @HikenNoFede2 @MatthewPez @rosso_cristiano Ma in realtà Baraldi tifa Milano ma non lo può dire ?????? - 94ONL1ANGEL : RT @larentshugbot: ALLARME ROSSO IO E ALICE A MILANO DA LOUIS -

Ultime Notizie dalla rete : rosso Milano In rosso Milano e le altre Borse europee Seduta difficile per Piazza Affari , che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, aspettando l'avvio di Wall Street. L'attenzione è tutta ...

Borsa: pioggia di vendite sull'Europa a meta' seduta, Milano giu' del 2% Milano a meta' seduta e' giu' del 2% dopo che ieri il Ftse Mib era tornato ai livelli di febbraio ... Unicredit passa in rosso e cede mezzo punto percentuale, dopo il lancio del buy back da 178 mln. La ...

In rosso Milano e le altre Borse europee ilmessaggero.it Terrorismo, la verità bene pubblico e necessario L’intervista del presidente Mattarella, in occasione del Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo, rappresenta uno strumento indispensabile per riunire il valore della memoria, il senso della ...

Incidente tra bus Atm e mezzo Amsa: conducente verso processo per omicidio Chiuse le indagini sullo schianto. Le analisi delle telecamere non hanno permesso di stabilire con certezza per quale ragione l'autista passò col rosso ...

Seduta difficile per Piazza Affari , che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, aspettando l'avvio di Wall Street. L'attenzione è tutta ...a meta' seduta e' giu' del 2% dopo che ieri il Ftse Mib era tornato ai livelli di febbraio ... Unicredit passa ine cede mezzo punto percentuale, dopo il lancio del buy back da 178 mln. La ...L’intervista del presidente Mattarella, in occasione del Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo, rappresenta uno strumento indispensabile per riunire il valore della memoria, il senso della ...Chiuse le indagini sullo schianto. Le analisi delle telecamere non hanno permesso di stabilire con certezza per quale ragione l'autista passò col rosso ...